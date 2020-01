Michelle Obama lancia una serie che sarà trasmessa su Instagram TV e che vedrà protagonisti quattro studenti universitari, alle prese con le soddisfazioni ma anche con le difficoltà al loro primo anno di college.

L’annuncio su Instagram

L’ex first lady americana ha annunciato così l’iniziativa, in un post su Instagram: "Il primo anno di college è emozionante, ma anche un po’ snervante. Ecco perché sono così entusiasta che Reach Higher stia collaborando con Attn per condividere le storie di quattro studenti universitari del primo anno: Robert, Linette, Regan e Haseeb".

La serie sarà trasmessa in sei episodi

La serie è intitolata 'A Year of Firsts', avrà sei episodi, il primo dei quali sarà trasmesso metà gennaio, e si concluderà a giugno. La serie è prodotta in collaborazione con la società di media Attn e fa parte di Reach Higher, il programma sull'istruzione superiore fondato dalla stessa Michelle Obama, per incoraggiare i giovani americani negli studi.

Michelle Obama: "Alti e bassi al primo anno di college"

Gli studenti, si legge in una dichiarazione di Michelle Obama, contenuta in una nota di Attn, "condividendo le loro storie, stanno aiutando gli altri a capire che gli alti e bassi del primo anno di college sono qualcosa che tutti attraversano - e stanno creando una comunità di supporto per gli altri che affrontano sfide simili”.