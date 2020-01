Al momento giusto, al posto giusto. Deve averlo pensato un automobilista americano che, dopo un incidente, ha visto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo raggiungerlo e aiutarlo a uscire dalle lamiere. Lo staff del politico ha ripreso l'intera scena: l'esponente dei Democratici ha sorretto l'uomo mentre scendeva dal veicolo, che si è ribaltato dopo uno scontro con un suv sulla Brooklyn-Queens Expressway, un'autostrada locale.

Soccorso dalla scorta

Come ha riferito un portavoce del governatore, il 6 gennaio Cuomo e il suo staff stavano facendo ritorno da un pranzo all'Association for a Better New York, un'organizzazione no profit per il miglioramento delle condizioni di vita nella metropoli americana. Mentre era in marcia in autostrada per raggiungere l'aeroporto, Cuomo ha notato il furgone ribaltato e si è fermato per soccorrere eventuali feriti. In quel momento, la polizia non era ancora arrivata sul luogo dell'incidente. L'automobilista ha poi ricevuto assistenza dalla scorta del governatore. Come hanno riportato i soccorritori al New York Post, nello scontro nessuno si è fatto male. Solo tanto spavento.