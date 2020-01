Diventa sempre più aspro lo scontro tra Stati Uniti e Iran dopo l'uccisione del generale Soleimani (CHI ERA) e l'attacco sferrato a una base Usa a Baghdad.

"Gli americani hanno commesso un grande errore, la cui risposta si riverserà sicuramente fuori dalla Repubblica islamica" tuona il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Zarif, mentre è dal campo che arriva una minaccia più circostanziata. “L'Iran metterà in atto una vendetta contro gli americani al punto che metterà fine alla presenza degli Usa nella regione” è la minaccia del comandante delle Guardie della rivoluzione, Hossein Salami, che individua 35 obiettivi statunitensi da colpire prospettando possibili attacchi alle navi americane nel Golfo, nello stretto di Hòrmuz, considerato un punto vitale per l'Occidente visto che da lì passa quasi un quinto del petrolio mondiale.

La risposta del presidente Trump

“Se l'Iran ci attacca - la risposta di Trump - gli Usa colpiranno 52 siti iraniani già identificati” (il numero corrisponde ai 52 ostaggi americani del 1979 all'ambasciata di Teheran”. Il Pentagono intanto ha deciso di inviare altri 2800 soldati in Medio Oriente. Le nuove truppe saranno dispiegate a protezione delle sedi diplomatiche e degli interessi americani nell'area ma la Difesa ha assicurato che, per il momento, non sono previsti altri raid aerei contro le milizie filo-iraniane.

I funerali di Soleimani a Baghdad

Celebrati i funerali di Soleimani accompagnato da un corteo funebre che ha sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya, roccaforte sciita di Baghdad, verso la Green Zone alla presenza di molti leader iracheni, la salma del generale tornerà in Iran dove verranno celebrati nuovamente i funerali a Kérman, sua città natale. Martedì poi le esequie a Teheran alla presenza dell'Ayatollah Khamenei (LE FOTO).

Il "giallo" di un secondo blitz americano

Il mondo intero resta a guardare ciò che accade nella penisola mediorientale, mentre su una situazione già delicatissima aleggia il giallo di un nuovo attacco americano. Quello che sarebbe stato condotto da un drone statunitense vicino al compound militare di Camp Taii, a nord di Baghdad e che avrebbe portato alla morte del capo delle brigate Imam Ali, Al-Zaidi. Attacco che però è stato smentito sia dalle forze di coalizione americane, che dall'esercito iracheno e dalle Forze di Mobilitazione Popolare.

La risposta iraniana

Poche ore dopo, due attacchi simultanei hanno preso di mira gli americani: due razzi Katyusha hanno colpito la base di Balad, a nord della capitale, mentre due obici di mortaio si sono abbattuti sulla superprotetta Green Zone, che ospita diverse ambasciate, fra cui quella statunitense.

Nel frattempo si cerca di capire quando e in che modo risponderà Teheran all'uccisione del suo generale, l'uomo più potente dell'Iran dopo la guida suprema ali Khamenei. E ci sono già le prime avvisaglie di una rappresaglia cibernetica: sarebbero almeno 150 i siti americani finora defacciati dai sostenitori del regime degli Ayatollah con un volantino in memoria del generale ucciso. Hacker identificati col termine tecnico di APT, Advanced Persistent Group, capaci di infiltrare i sistemi e stare quieti fino al momento giusto per un attacco. Il Dipartimento per la sicurezza nazionale americano ha evidenziato il rischio di un'offensiva su larga scala che potrebbe interessare non solo il governo federale. La difesa ha anche fatto sapere che la coalizione anti-Isis in Iraq ridimensionerà la portata delle sue operazioni per "ragioni di sicurezza". Le prime conseguenze stanno riguardando anche il mondo dello sport: la nazionale di calcio Usa ha annullato un periodo di allenamento in Qatar, previsto dal 5 al 25 gennaio.

La ricostruzione del New York Times

Decidendo per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, Donald Trump ha scelto l'opzione estrema tra le tante presentate dai vertici militari, mentre ancora si stavano valutando le informazioni di intelligence su nuove minacce. Lo riporta il New York Times, che ricostruisce gli ultimi caotici giorni che hanno portato al raid di Baghdad. Il 28 dicembre Trump, dopo l'attacco in cui è morto un contractor americano, aveva respinto l'idea di uccidere Soleimani, optando per un raid aereo sulle postazioni di milizie filo-iraniane in Iraq e Siria. Ma dopo l'assedio all'ambasciata Usa di Baghdad il tycoon, furioso dopo aver visto le immagini in tv, ha deciso per la soluzione estrema lasciando esterrefatti i vertici del Pentagono.