Libia, missili su scuola militare a Tripoli: decine di morti

Decine di persone sono state uccise in un raid sulla scuola militare a sud di Tripoli, in Libia. Il primo bilancio confermato dai soccorsi è di 8 morti e 12 feriti, ma l'agenzia spagnola Efe, che cita fonti proprie, parla di almeno 42 morti. L'attacco non è stato rivendicato: il Governo di Tripoli accusa l'esercito del generale Khalifa Haftar.

Le parole di Haftar contro la Turchia

Proprio nella giornata di oggi Haftar ha lanciato un appello a tutti i libici affinché si armino in risposta a un possibile intervento militare da parte della Turchia in favore del governo di Tripoli sostenuto dall'Onu e guidato da Fayez al-Sarraj. "Questo stupido sultano turco ha scatenato la guerra in tutta la regione", ha detto Haftar riferendosi al leader turco Erdogan. Il Parlamento di Tobruk, sostenitore del generale, ha chiesto di interrompere le relazioni con la Turchia e mentre diversi cittadini libici manifestavano nelle piazze contro l'intervento turco, ha chiesto di ritirare il riconoscimento internazionale al governo di Fayez al Serraj, "colpevole" di aver consegnato il Paese al presidente turco. In una conferenza stampa il portavoce di Haftar, Ahmed al Mismari, ha detto che "L'Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar, controlla tutte le coste della Libia".