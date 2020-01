D'Alema: "Missione Ue per fermare l'escalation"

"Una missione dell'Unione Europea in grado di interloquire con i protagonisti per fermare l'escalation" tra Iran e Stati Uniti e "costruire una soluzione nella quale gli attori fondamentali della regione possano sentirsi garantiti": è la proposta lanciata dall'ex premier e ministro degli Esteri Massimo D'Alema in un'intervista a Repubblica. Per D'Alema è necessario più che mai "uscirne con un'iniziativa forte e unitaria per fermare la spirale" di tensioni innescata dall'uccisione del generale Qassem Soleimani.