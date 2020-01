Oggi, 3 dicembre 2020, Greta Thunberg compie 17 anni (CHI È - FOTOSTORIA). Un compleanno che, per l’ideatrice e promotrice del movimento Fridays For Future, cade proprio di venerdì. L’attivista svedese, infatti, aveva appena 15 anni quando per la prima volta decise di andare con la sua bicicletta davanti al Parlamento svedese: con sé aveva una tavola di legno che recitava Skolstrejk för klimatet, "sciopero scolastico per il clima" in svedese, e qualche materiale informativo stampato in casa. Fu quello l’inizio del più grande movimento mondiale contro i cambiamenti climatici, che ha reso Greta Thunberg un personaggio conosciuto in tutto il pianeta (TUTTI I SUOI DISCORSI). Anche nel giorno del suo compleanno, però, un unico pensiero: la giovane è infatti a Stoccolma dove sta partecipando al consueto Friday For Future.

Personaggio dell’anno nel 2019

Secondo il Time, che l’ha eletta personaggio dell’anno 2019, Greta "ha la forza della gioventù". Per la giovane svedese, anche la candidatura al Premio Nobel per la pace e numerose presenze davanti ai principali meeting internazionali dove ha accusato senza nessun timore i diversi ospiti, capi di Stato e imprenditori di non fare abbastanza per l'ambiente. È stata lei stessa ad annunciare la necessità di un imminente cambiamento, quello che deve portare alla salvaguardia del pianeta, "malato" di riscaldamento globale. Tra i discorsi più celebri, quello del Summit sul clima in corso all’Onu, a New York. Greta si è rivolta ai leader politici mondiali dicendo: "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia. Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai".