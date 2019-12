Si è tolto la vita a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. A dare l’annuncio è stato il suo portavoce, che non ha diffuso altri dettagli. Behn, autore di romanzi e opere teatrali, nel 2017 aveva accusato Kevin Spacey di molestie.

Il matrimonio finito con la principessa

Ari Behn ha pubblicato il suo primo romanzo nel 1999. Nel 2002 aveva sposato la principessa Martha Louise, figlia più grande di re Harald V, diventando molto popolare. La coppia ha avuto tre figlie, prima di separarsi due anni fa. Pittore e autore di tre romanzi e di un'opera teatrale, nella sua ultima fatica, "Inferno", Behn ha raccontato la sua lotta contro il disagio mentale.

Le accuse a Kevin Spacey

Nel 2017 è stato anche tra gli accusatori di Kevin Spacey: raccontò che dieci anni prima, nel 2007, l'attore lo avrebbe molestato, toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato, dopo un concerto per il premio Nobel per la pace. Lo avrebbe anche invitato a uscire con lui in terrazzo. “Magari più tardi", sarebbe stata la risposta imbarazzata dello scrittore. Kevin Spacey, attore 60enne due volte premio Oscar, è finito nello scandalo MeToo per presunti abusi, che ha sempre negato: ora non è più incriminato, dopo che a luglio sono state archiviate due denunce nei suoi confronti e l'accusatore di un terzo processo è morto.