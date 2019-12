Lo sciopero dei trasporti contro la riforma delle pensioni, giunto al tredicesimo giorno, sta mettendo in ginocchio la Francia. Non solo un Paese paralizzato a una settimana dal Natale, ma anche un governo nel caos a causa delle dimissioni di Jean-Paul Delevoye, l’artefice del progetto voluto da Emmanuel Macron, che ha scatenato una serie di proteste nel Paese. Oggi è prevista la quarta manifestazione in pochi giorni e intorno a Parigi si registrano lunghissime code e rallentamenti. Il premier Edouard Philippe ha convocato i sindacati per domani.

Le dimissioni di Delevoye

Delevoye era stato nominato due anni fa per disegnare la riforma delle pensioni, dimettendosi ha parlato di "attacchi violenti" e "falsità" contro di lui ma con l'obiettivo reale di "colpire un progetto essenziale per la Francia". L'Eliseo ha annunciato che "al più presto" Delevoye sarà sostituito.

Gli incarichi non autorizzati

L'ideatore della riforma ha ammesso di aver "dimenticato" di dichiarare la sua carica di amministratore a titolo gratuito in un istituto legato alle assicurazioni. Ma, finito sotto i riflettori, è stato costretto ad ammettere che le "dimenticanze" erano state ben 13, pur se in gran parte senza scopo di lucro. Ha, per giunta, ricoperto la funzione governativa pur essendo presidente di un think-tank sull'educazione, una situazione imbarazzante al punto che l'interessato si è subito impegnato a restituire quanto percepito dagli incarichi non autorizzati.

Parigi e il Paese nel caos

Nel caos non c'è solo l'esecutivo, ma anche la mobilità nel Paese, a causa dello sciopero dei trasporti. Attorno a Parigi, si registrano 300 chilometri di ingorghi. Come riporta l'emittente Bfm, l'accesso alla capitale è particolarmente complicato sulla tangenziale e anche verso gli aeroporti. Sempre secondo Bfm, nella manifestazione prevista oggi a Parigi sono attesi tra i 400 e 600 'casseur'. Le autorità temono la presenza di elementi radicali dei gilet gialli e di estrema sinistra.

Francesi divisi sullo sciopero

Lo sciopero contro la riforma delle pensioni, però, non convince la totalità dei transalpini. Per le famiglie, venerdì scorso - giorno della fine delle scuole - sarebbe stato l'inizio delle vacanze, degli spostamenti che spesso riuniscono le famiglie almeno per una volta all'anno. Il 55% degli intervistati in un sondaggio ha definito "inaccettabile" che un Paese sia bloccato durante le festività di fine anno.

Si temono blocchi fino a Natale

Malgrado i ripetuti appelli alla tregua, c'è chi adesso teme che i blocchi possano davvero spingersi fino a Natale, se non oltre, anche perché all'orizzonte non sembra emergere alcun compromesso. A cominciare dalla spinosa questione dell'età per avere una pensione piena, innalzata a 64 anni dalla riforma, che ha ricompattato le parti sociali. Il tavolo coi sindacati, previsto per mercoledì 18 dicembre, sarà un appuntamento cruciale.