Jack Burns, l'astro nascente del balletto, è morto a soli 14 anni. Per le sue doti era considerato il nuovo Billy Elliot. Non ancora chiare le circostanze del decesso: l'adolescente, diventato anche un volto noto della televisione, era nella sua casa di Greenock in Scozia.

Lutto via social

A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la Elite Academy of Dance, di cui era membro, con un post su Facebook: "E' stato fonte d'ispirazione per tutti qui. È con il cuore pieno di dolore che scriviamo questo post. Tragicamente, come sapete, abbiamo perso il nostro amatissimo studente Jack Burns domenica 1 dicembre. Ha toccato l'anima di tutti coloro che hanno avuto il piacere di ballare e lavorare con lui qui dal 2012", si legge nel messaggio dalla scuola di ballo.

Un volto della tv

Jack Burns aveva anche recitato nella serie tv "Outlander", oltre che in numerose produzioni della BBC. Dal 2009 studiava nella Glasgow Ballet School. Poi aveva preso parte allo show “The One Show and Priscilla Queen of the Desert”, insieme a Duncan James, membro dei Blue. In un post sul profilo Facebook della Uk Theatre School Performing Arts Academy i genitori hanno pubblicato il luogo in cui si svolgeranno i funerali nella giornata del 12 dicembre 2019 e invitato tutti gli amici di Jack, e chiunque voglia partecipare, ad essere presenti.