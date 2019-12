La St. John Properties, una società immobiliare del Maryland, negli Stati Uniti, ha sorpreso i suoi dipendenti con un regalo di Natale da capogiro: un bonus complessivo da ben 10 milioni di dollari. L’azienda conta 198 lavoratori, che riceveranno così una somma media di circa 50mila dollari ciascuno. Lo fa sapere la stessa azienda e la notizia è già stata ripresa da altri media come Cnn e Fortune.

Il presidente: "Volevamo un premio che avesse un impatto significativo"

L’annuncio è stato fatto durante la cena aziendale. Un bonus milionario che si aggiunge a quello tradizionale di fine anno. La società festeggia così, insieme ai suoi dipendenti il periodo favorevole riscontrato su mercato. "Per celebrare il raggiungimento del nostro obiettivo, volevamo premiare i nostri dipendenti in grande stile, in un modo che avrebbe avuto un impatto significativo sulla loro vita - ha affermato Edward St. John in persona, fondatore e presidente dell'azienda - Sono grato a tutti i nostri dipendenti, per il loro duro lavoro e la loro dedizione. Non riuscivo a pensare a un modo migliore per mostrarlo".

Una società del valore di 3,5 miliardi di dollari

L’obiettivo raggiunto dalla società di cui parla Edward St. John è quello di 6 milioni di metri quadrati di uffici e altri immobili e vendite in otto Stati diversi. Il valore stimato dell’azienda è di 3,5 miliardi di dollari. Ma un simile atto di generosità resta con davvero pochi precedenti. Quattro anni fa la compagnia petrolifera Hilcorp di Houston, aveva dato a ciascuno dei suoi dipendenti 100mila dollari per raggiungere determinati obiettivi.