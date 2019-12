New Delhi, incendio in una fabbrica in centro: almeno 40 morti

Almeno 40 persone sono morte in un grande incendio scoppiato in una fabbrica nel centro di New Delhi, in India. Ancora in fase di accertamento la causa del rogo. Secondo il capo dei vigili del fuoco, Atul Garg, le fiamme sono state spente da 25 camion dei pompieri. Sarebbero in tutto oltre 50 le persone soccorse.

Il primo ministro: "Incendio orribile"

L'incendio, scrive Sky News, è scoppiato intorno alle 5.30 (ora locale) di domenica in un edificio a sei piani che si trova in una zona residenziale. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha definito l'incendio "orribile". "I miei pensieri sono con coloro che hanno perso i loro cari. Auguro ai feriti una pronta guarigione", ha detto Modi.