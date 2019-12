Negli Stati Uniti e in Canada, in questi mesi, potrebbe essere più difficile trovare patatine fritte. A causa di una stagione insolitamente fredda e umida, gli agricoltori del Nord America non sono riusciti a raccogliere una gran parte del raccolto e questo potrebbe portare ad avere carenza di patate sul mercato.

Stati Uniti quinto produttore al mondo

Gli Usa sono il quinto produttore di tuberi al mondo, vegetali che vengono coltivati in quasi tutti gli Stati. In America, secondo quanto riporta Bloomberg, ci si sta già muovendo per cercare di reperire patate da altri canali, dal momento che la produzione quest'anno è diminuita in alcuni degli Stati più produttivi, tra cui Idaho, Oregon e North Dakota. Secondo un rapporto del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, si prevede un calo di circa il 6,1% rispetto al 2018.

Produzione ridotta anche in Canada

In Canada le province più colpite dallo scarso raccolto di patate sono quelle occidentali di Manitoba e Alberta. Secondo Kevin MacIsaac, direttore generale della United Potato Growers of Canada, questa situazione potrebbe portare alcuni coltivatori a non essere in grado di adempiere ai loro contratti con le aziende di trasformazione. Le fabbriche che riforniscono ristoranti e negozi potrebbero quindi dover fare affidamento all'importazione.

Nessuna conseguenza sul prezzo nei fast food

Il calo nella produzione di patate non dovrebbe comunque avere ricadute sul prezzo dell'alimento nei fast food. Alla Cnn Stephen Nicholson, analista di Rabo AgriFinance, ha detto che le catene più famose non avrebbero alcuna intenzione di aumentare il costo dei loro menù, mentre una leggera variazione potrebbe verificarsi sul prezzo dell porzioni servite da bar locali e ristoranti o nell'acquisto nei negozi di alimentari. In ogni caso la differenza di prezzo sarebbe minima e quasi impercettibile per il consumatore.