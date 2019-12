Donald Trump ha abusato del suo potere sollecitando l’interferenza di un governo straniero, quello ucraino, per trarre vantaggio nella sua rielezione. È questa la conclusione del rapporto della Commissione di intelligence nell'indagine di impeachment contro il presidente americano.

Rapporto: "Trump ha ostruito indagine"

Le prove della cattiva condotta del tycoon, secondo il documento, sono "schiaccianti”. Stando a quanto emerge dal rapporto, Trump, oltre che ad abusare del suo potere, avrebbe anche ostruito l'indagine di impeachment.

Le prossime tappe

Il rapporto della commissione intelligence della Camera, controllata dai democratici, è arrivato dopo che lunedì i repubblicani avevano respinto nella loro relazione di minoranza ogni ipotesi di reato. Ora il testimone passa alla Commissione giustizia, incaricata di redigere gli articoli da contestare per la messa in stato di accusa del presidente: prima udienza fissata per mercoledì, con l'audizione di una serie di costituzionalisti che aiuteranno i deputati a capire le basi storiche e giuridiche per l'impeachment. Trump, intanto, ha fatto sapere che gli alti dirigenti dell'amministrazione Usa testimonieranno nell'indagine al Senato, dove il processo sarà "equo". E da Londra, dove è impegnato nel vertice Nato, ha liquidato come "antipatriottico" l'iter avviato per cercare di ottenere il suo impeachment.