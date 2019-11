Una adolescente davanti alla telecamera, un piegaciglia in mano e qualche semplice consiglio per un make up da star. A prima vista può sembrare uno dei tanti tutorial che spopola in rete e che ottiene visualizzazioni da record. Niente di più sbagliato. Si tratta dell’escamotage usato da una adolescente per aggirare la censura e parlare della persecuzione etnica e religiosa dei musulmani uiguri in Cina.

Tutorial per aggirare la censura

La protagonista del video è una ragazza statunitense. Si chiama Feroza Aziz e, prima di vedersi sospeso l’account su TikTok (sì, alla fine la censura è arrivata) ha ottenuto 1,4 milioni di visualizzazioni. La clip però è ancora visibile in Rete sul suo account Instagram. Ed è proprio sul social di fotografia che Feroza spiega le sue intenzioni.

Campi di concentramento

“Ho realizzato un video sulla situazione in Cina, su come il governo catturi musulmani uiguri e li deporti nei campi di concentramento. Una volta entrato, esci solo se sei fortunato. Persone innocenti vengono assassinate, torturate, violentate, sottoposte a terapie d’urto. E’ in atto un genocidio contro i musulmani”. E a chi si chiede cosa possiamo fare noi, seduti comodamente sui nostri divani, Feroza Aziz risponde: “Abbiamo il dovere di diffondere queste informazioni e la tecnologia ci è di aiuto. Non possiamo tacere davanti a un altro olocausto”.

Musulmani uiguri

I musulmani uiguri sono solo lo 0,6% della popolazione e da tempo cerca di denunciare anche all'estero gli atti intimidatori, le violenze e la detenzione illegale cui il governo di Pechino li sottopone.