Nessun commento, nessuna delle sue consuete invettive in caratteri maiuscoli, soltanto una foto, che del resto parla da sé: è l'ultimo tweet di Donald Trump, nel quale l'inquilino della Casa Bianca si propone nientemeno che come Rocky Balboa, il peso massimo protagonista della fortunatissima saga cinematografica.

Senza parole

Un cinguettio senza parole, che però ha scatenato gli utenti dei social network: in pochi minuti l'account del Presidente è stato letteralmente travolto da migliaia di commenti a proposito del fotomontaggio che lo ritrae in calzoncini da pugile, a torso nudo con i muscoli in bella evidenza (quelli di Sylvester Stallone), e lo sguardo di sfida (il suo).

Donald e Sly

Trump, da sempre ammiratore dell'attore e regista italo-americano, in passato aveva anche proposto a Stallone un ruolo in politica, incassando però un rifiuto. In compenso è stata proprio la campagna portata avanti da Sly a convincere il Presidente, nel maggio del 2018, a riabilitare il pugile afroamericano Jack Johnson, condannato nel 1908 a scontare un anno di prigione dopo una sentenza viziata dai pregiudizi razziali.