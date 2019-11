Violenti fulmini hanno sfiorato un aereo passeggeri che stava facendo manovra all'aeroporto di Christchurch, in Nuova Zelanda. La scena è stata immortalata da un pilota della GCH Aviation da dietro il vetro della sala di controllo di fronte alla pista. Il velivolo, un Airbus A380 della Emirates, non è stato danneggiato e non c'è stato alcun pericolo per i passeggeri. La città di Christchurch è stata colpita da 700 fulmini in meno di due ore causati da condizioni meteo particolari. Nuova Zelanda, tornado a Christchurch, due feriti. VIDEO