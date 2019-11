Un tornado in presa diretta. Un video postato su youtube mostra una piccola ma potente tromba d’aria che si forma in pochi minuti durante un temporale in un parcheggio a Christchurch, in Nuova Zelanda. Il vortice sembra formarsi dal nulla, velocemente diventa un turbine marrone di detriti sollevati in aria per diversi metri. Un tornado che è stato capace di far saltare tetti e ferire in modo lieve due persone che sono state portate all’ospedale di Christchurch.

I tornado in Nuova Zelanda

In Nuova Zealanda generalmente i tornado sono meno frequenti e più deboli di quelli che interessano altre aree del mondo, tuttavia durante le stagioni intermedie, quando i contrasti termici tra le masse d’aria sono più accesi, possono presentarsi associati ad intensi temporali.