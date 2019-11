La polizia di Stato americana dell'Illinois lo ha definito un vero e proprio "miracolo sul ghiaccio". Il video è stato registrato dalla telecamera dash posizionata sul cruscotto di una vettura che stava percorrendo la stessa strada e mostra chiaramente un camion che perde il controllo sull'asfalto completamente ghiacciato. Per poco l'autista del mezzo pesante non investe due agenti ed una donna che si trovavano a bordo strada per cambiare le gomme dell'auto.

Solo feriti

Nell'impatto del camion sull'auto in sosta la donna è stata sbalzata in un fossato ma fortunatamente ha riportato solo ferite molto lievi. Gli agenti, che la stavano aiutatando, sono riusciti a tirarala fuori e poi l'hanno portata in ospedale per un controllo. I due uomini, invece - oltre a un gran spavento - sono rimasti solo leggermente contusi.