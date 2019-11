Ancora tensione a Hong Kong: nell'ex colonia britannica non si placano le proteste, con nuovi scontri tra la polizia e i manifestanti (FOTO). Gli agenti, in particolare, hanno utilizzato cannoni ad acqua e lacrimogeni per cercare di disperdere la protesta vicino all’università. Gli attivisti hanno appiccato incendi per frenare l’avanzata dei poliziotti. I manifestanti, secondo i media locali, hanno anche occupato un cavalcavia e un veicolo blindato della polizia è andato in fiamme (I MOTIVI DELLE PROTESTE).

La protesta intorno all’università, tra incendi, gas lacrimogeni e frecce

Tra le zone in cui si è concentrata la protesta c’è la Polytechnic University. La struttura è ormai sotto assedio: la polizia, infatti, ha circondato l’area tagliando le possibili vie di fuga. Con un messaggio su Facebook, poi, ha intimato a tutti gli occupanti di lasciare il campus dall'uscita nord al Lee Shau Kee Building, “seguendo gli ordini degli agenti”. In risposta i manifestanti, quasi tutti studenti, hanno appiccato incendi sui ponti di accesso all'ateneo per cercare di frenare l'avanzata delle forze dell'ordine. Nelle immagini dei media locali si vedono fiamme arancioni anche sul ponte pedonale che taglia la carreggiata di ingresso al Cross-Harbour Tunnel. La polizia, nel tentativo di disperdere la protesta, ha utilizzato i cannoni ad acqua. Alcuni agenti hanno lanciato anche gas lacrimogeni. Le autorità hanno reso noto che, durante gli scontri con i manifestanti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da una freccia.

Lunedì scuole chiuse

Intanto, a causa dei disordini, le scuole a Hong Kong rimarranno chiuse anche lunedì. L'Ufficio per l'Istruzione ha fatto sapere che tutte le lezioni, dalla scuola materna fino alla scuola superiore, sono sospese per motivi di sicurezza. Il provvedimento era già stato preso per i giorni scorsi, a partire da giovedì, dopo che erano arrivate critiche per non aver deciso prima la chiusura degli istituti. Molti studenti si sono uniti alla protesta, in alcuni casi anche giovanissimi: sono stati arrestati, infatti, anche alcuni ragazzi di 12 anni.