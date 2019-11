Da settimane ormai il popolo cileno è tornato in piazza per contestare l'operato del presidente Sebastian Piñera e per chiedere riforme economiche e cambiamenti politici ma in mezzo alla folla anche un personaggio "particolare". Si tratta del 33enne Renato Aviles che si presenta mascherato da Spider-Man per portare un momento di sorriso tra le proteste invece molto tese che hanno per ora visto la morte di più di 20 persone e il ferimento di quasi 2.000 manifestanti. Cile, Pinera: governo lavora a cambiamenti “profondi” a Costituzione