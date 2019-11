Tensione a Gaza, dopo che Israele ha fatto sapere di aver ucciso questa notte Baha Abu al-Ata, capo militare della jihad islamica palestinese. "La sua abitazione è stata attaccata in una operazione congiunta delle nostre forze armate e dei servizi segreti", si legge in un comunicato militare israeliano. Immediata la reazione della jihad islamica che ha confermato la morte dell’uomo e ha avvertito: "La nostra reazione farà tremare l’entità sionista". Decine di razzi sono stati sparati da Gaza verso Israele, secondo le prime stime. "Stiamo ancora contando il numero preciso", ha detto una fonte militare.

Le sirene d'allarme risuonano fino a Tel Aviv

Israele è in allerta, con le sirene di allarme che hanno risuonato questa mattina in una vasta aerea nel Sud del Paese, fino a Tel Aviv. Centinaia di migliaia di persone hanno avuto ordine di restare nelle immediate vicinanze dei rifugi e delle stanze protette nei loro appartamenti, per proteggersi dai razzi palestinesi, come ha riferito la radio militare. Chiusi i valichi con Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il Consiglio di difesa e sembra che Naftali Bennett, del partito Nuova destra, assumerà la carica di ministro della Difesa, che negli ultimi mesi era stata presa ad interim da Netanyahu.

Chi era Baha Abu al-Ata

Abu al-Ata era responsabile della maggior parte delle attività militari della Jihad islamica a Gaza, ha riferito un portavoce militare, ed era "come una bomba ad orologeria", perché si stava preparando a compiere attentati terroristici. "Aveva addestrato commando che dovevano infiltrarsi in Israele ed attacchi di tiratori scelti, nonché lanci di droni e lanci di razzi in profondità". Lo scorso anno, sempre secondo il portavoce militare, è stato responsabile della maggior parte degli attacchi arrivati dalla striscia di Gaza e di ripetuti lanci di razzi. Lo stesso Netanyahu, in un comunicato, ha confermato che Abu al-Ata "si accingeva a compiere nuovi attentati nell'immediato”.