Il presidente dimissionario boliviano Evo Morales ha annunciato ieri sera la sua partenza dal Chapare, nel dipartimento di Cochabamba, verso il Messico ringraziando il "governo di quel Paese che ci ha offerto asilo per proteggere la nostra vita". In una serie di tweet, Morales ha ringraziato "i miei fratelli delle federazioni del Tropico di Cochabamba" assicurando che "mi duole abbandonare il Paese per ragioni politiche. Ma saro' sempre all'erta. Presto tornero' con piu' forza e energia". Il capo dello Stato boliviano, le cui dimissioni ancora non sono state accettate o respinte dal Parlamento, ha osservato che "per un presidente indigeno che rappresenta il popolo umile, la polizia si ammutina e fa un golpe mentre le Forze armate reprimono il popolo che difende la democrazia con giustizia, pace e uguaglianza". Bolivia, proteste e violenze dopo le dimissioni di Evo Morales