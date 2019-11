James Gustaw Edward Le Mesurier, ex agente dei servizi segreti inglesi e fondatore della ong Mayday Rescue (con sedi a Istanbul e Amsterdam e finanziamenti dall’Onu e da vari governi) che addestrava i gruppi di soccorritori “Caschi bianchi” in Siria, è stato trovato morto stanotte in Turchia, nella sua casa nel centro di Istanbul.

Qualche giorno fa le minacce via Twitter del ministro degli Esteri russo

Il corpo dell’uomo, secondo i primi riscontri, presenta delle fratture alle gambe e alla testa. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Ma è singolare, riporta The Indipendent, la coincidenza della morte di Le Mesurier con le accuse via Twitter, arrivate alcuni giorni fa, da parte del ministero degli Esteri russo che lo aveva definito “una spia” camuffata da operatore umanitario.

Chi sono i "Caschi bianchi"

Da anni impegnato in prima linea nel salvataggio delle vittime dei bombardamenti in Siria e nell'estrazione dei superstiti dalle macerie, Le Mesurier era stato insignito nel giugno del 2016 del cavalierato dalla regina di Inghilterra. I "Caschi bianchi", conosciuti anche come Difesa civile siriana, sono impegnati nel soccorso alla popolazione civile nelle zone devastate dalla guerra in Siria. Nonostante operino solo in zone controllate dai ribelli antigovernativi, sostengono di non essere coinvolti con nessuna delle parti in conflitto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato un finanziamento da 4,5 milioni di dollari in loro favore. Sull'organizzazione è stato pubblicato nel 2016 un film-documentario dal titolo “The White Helmets”.