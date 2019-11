Dal 1949 al 1990 la Germania è stata divisa in due stati distinti, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, con Berlino per metà in mano all'Unione Sovietica e per l'altra metà in mano a inglesi, americani e francesi. Nel 1961 è stato costruito il Muro che avrebbe diviso il paese fino al 1989.

Nel 30esimo anniversario della sua caduta, ripercorriamo la storia del Muro di Berlino attraverso sei tappe cruciali: L'INFOGRAFICA INTERATTIVA