Maratona di New York 2019, 49esima edizione: il percorso

Circa 50mila runner da più di 120 Paesi del mondo partecipano oggi alla 49esima edizione della maratona più famosa del mondo, quella della Grande Mela. Un evento per gli appassionati di corsa di tutto il mondo, ma anche per i cittadini di New York e per chiunque ami la città; un evento - non a caso - seguitissimo anche attraverso il sito ufficiale e i diversi canali social.

Il percorso

Il tracciato si snoda attraverso cinque quartieri: partenza dal ponte di Verrazzano a Staten Island, poi Brooklyn, Queens, Manhattan, dalla 59esima fino a First Avenue, per poi sconfinare nel Bronx attraverso Willis Avenue Bridge e infine rientrare sulla Fifth Avenue fino al traguardo di Central Park.

I premi e la beneficenza

Al di là dell'evento la maratona di Ny resta una gara, un appuntamento importante anche per chi corre per lavoro: il primo classificato (nella categoria uomo e in quella donna) vince 100mila dollari, il secondo 60mila, il terzo 40mila. Altri premi sono previsti per singole specifiche categorie, come i primi tre runner ultra 40enni, che vincono rispettivamente 3mila, 2mila e mille dollari. Il primo runner in sedia a rotelle viene premiato con 25mila dollari. Lo scorso anno a scopo di beneficenza la maratona di New York ha consentito di raccogliere ben 45 milioni di dollari.

I vincitori nel 2018

Lo scorso anno il primo a tagliare il traguardo fu Lelisa Desisa; la prima donna - 26esima nella classifica generale - fu Mary Keitany, mentre Daniel Romanchuck è stato il primo in sedia a rotelle.

Partecipanti famosi

Tiki Barber, leggenda dei New York Giants, ha raccontato di essersi svegliato ogni giorno alle 4 per allenarsi e di avere come obiettivo quello di chiudere la gara entro le 4 ore, 20 minuti e 25 secondi.