Durante la serata di Halloween, a Chicago, una bambina di 7 anni stava facendo insieme alla sua famiglia il giro del vicinato per il tradizionale “dolcetto o scherzetto” quando all'improvviso è stata colpita da un proiettile all'altezza della nuca. La bimba, che era travestita da ape, è ricoverata in ospedale ed è in gravi condizioni.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata vittima involontaria di una sparatoria: si è trovata nel mezzo di un gruppo di persone all'interno del quale improvvisamente qualcuno ha aperto il fuoco. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco a Chicago, una vera e propria piaga della città ormai da anni. "È inaccettabile", ha commentato il portavoce della polizia di Chicago Rocco Alioto, come riparta NBC Chicago.

Colpito anche un 31enne

La sparatoria è avvenuta nel quartiere di Little Village, zona ovest di Chicago, e anche un uomo di 31 anni è stato colpito lievemente. Lui e la bimba si trovavano sulla 26esima strada quando alcuni uomini hanno aperto il fuoco. Il 31enne è stato colpito alla mano sinistra e la bimba nella parte inferiore del collo, ha detto la polizia. Non c'è alcuna relazione tra le vittime. In un video pubblicato da NBC Chicago, si sentono sette spari e si vedono le persone che corrono. Il portavoce della polizia di Chicago Anthony Guglielmi ha spiegato che la bimba non era l’obiettivo degli spari.