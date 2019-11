La California in fiamme con oltre dodici incendi attivi in tutto il Paese. I roghi stanno mettendo in fuga molti civili e anche tanti animali degli allevamenti del Golden State. Ma c’è anche la storia di un cavallo che ha galoppato senza paura verso le fiamme per mettere in salvo altri cavalli in pericolo. Le immagini dell'animale mostrate dalla CBS hanno fatto il giro del mondo.

La corsa tra le fiamme

È successo nella grande area di Los Angeles, nella Simi Valley, dove si trovano molti allevamenti di animali e molti ranch. Quando i soccorritori sono arrivati per cercare di mettere in salvo il bestiame, hanno visto un cavallo correre verso le fiamme. Increduli hanno cercato invano di fermarlo, ma l'animale ha comunque attraversato la cortina di fumo fino ad arrivare a un passo dall’incendio. Lì c’erano due cavalli, uno piccolo, rimasti indietro disorientati: era la sua famiglia. Dopo averli raggiunti li ha guidati lontano dalle fiamme e li ha portati in salvo. I soccorritori hanno così potuto prenderli tutti per trasportarli poi in una zona sicura.

Gli incendi in California

La situazione dei roghi in California resta ancora drammatica. L’incendio che ha colpito la Simi Valley è cresciuto rapidamente di dimensioni fino a oltre 1.300 acri, guidato dalla forza del vicino uragano con raffiche di vento di 74 miglia all'ora. Ci sono almeno sette roghi nell’area attorno Los Angeles. L’incendio più grande ha colpito invece la contea di Sonoma, raggiungendo un’estensione di 76mila acri.