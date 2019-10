Un furgoncino dei taco per aiutare i pompieri impegnati a spegnere gli incendi in California. È il regalo fatto dalla stella dei Los Angeles Lakers LeBron James. A darne notizia è il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, che su Twitter ha ringraziato il campione Nba per l’aiuto.

L’emergenza incendi

Intanto un allarme rosso estremo è stato diramato dal National Weather Service nel sud della California. I roghi hanno già causato quasi 200.000 evacuazioni e distrutto decine di case. Tre giorni fa il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza.

LeBron James e il taco tuesday

Lo stesso LeBron James ha raccontato sui social di essere stato costretto a lasciare la sua villa a causa dei roghi. Così poche ore dopo, martedì 29, ha voluto ringraziare i pompieri a modo suo. I fan di LeBron conoscono infatti la sua passione per i taco, soprattutto al martedì. Poco più di un mese fa, tramite una delle sue aziende, la LBJ Trademarks, la star dei Lakers aveva addirittura depositato richiesta formale presso lo United States Patent and Trademark Office per registrare il marchio “Taco Tuesday”.