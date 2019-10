Una colonna di fumo trascinata dai venti lungo la costa. La Nasa ha pubblicato uno scatto dell’incendio Kincaid che sta devastando la California. Uno scatto che arriva dal satellite Terra.

30mila ettari bruciati, oltre 250 chilometri quadrati di estensione. La contea di Sonoma, a nord di San Francisco, è in ginocchio. La bassa umidità e i venti che soffiano a 60-80 chilometri orari da nord-est, sono la condizione più favorevole al propagarsi delle fiamme. Le strade strette e i terreni scoscesi della zona rendono molto difficile per i soccorsi accedere all’area colpita.

Satelliti cruciali per monitoriare gli incendi

"I satelliti - rileva la Nasa - sono spesso i primi a individuare gli incendi nelle aree remote e le informazioni vengono inviate direttamente ai responsabili locali delle zone colpite a poche ore dal passaggio del satellite". Cruciali per monitorare gli incendi sono anche i satelliti del programma Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa) e della Commissione Europea, che hanno realizzato una mappa degli incendi del pianeta.

L'Atlante mondiale degli incendi

Un Atlante mondiale degli incendi che ha rivelato, per esempio, come il 49% dei roghi scoppiati nello scorso agosto si siano verificati in Asia, il 28% in Sud America, il 16% in Africa e il resto fra Nord America, Europa e Oceania. Incendi cinque volte più numerosi rispetto all’agosto del 2018. "I sensori sui satelliti", spiega l’Esa, "identificano la radiazione infrarossa termica per misurare la temperatura delle superfici terrestri. Queste informazioni vengono utilizzate per rilevare e monitorare il calore emesso dagli incendi". Un monitoraggio importante non solo per i soccorsi, ma per lo studio sul clima e per l'impatto che hanno sulle emissioni atmosferiche globali.