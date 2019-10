India, intrappolato per 4 giorni in un pozzo: muore bimbo di due anni

Un bambino di due anni è morto dopo essere rimasto per quattro giorni intrappolato in un pozzo profondo 26 metri. Il piccolo Sujith Wilson era precipitato mentre giocava con gli amici nella regione indiana di Tamil Nadu. L’incidente ricorda il dramma del piccolo Alfredino che nel 1981 a Vermicino perse la vita n un pozzo artesiano dopo quasi tre giorni di inutili tentativi per salvarlo.

La macchina dei soccorsi

I soccorritori avevano calato nel pozzo una telecamera termica per monitorare la temperatura del bambino mentre gli veniva fornito ossigeno attraverso un tubo. E' stata usata una trivella per scavare una cunicolo parallelo al pozzo, ma la pala si è rotta a circa 10 metri dal ragazzo a causa del terreno roccioso. Nemmeno i tentativi di utilizzare dei robot per abbassare le corde da agganciare al polso del ragazzo non sono riusciti a salvarlo.