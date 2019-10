Al Baghdadi, Trump conferma morte del successore

A pochi giorni dall’uccisione del “Califfo” dell’ISIS, Al Baghdadi, il presidente americano Donald Trump torna ad annunciare su twitter un duro colpo ai terroristi dello Stato Islamico. Trump ha infatti "confermato che il sostituto numero uno di Abu Bakr Al Baghdadi è stato anch'egli ucciso dalle truppe americane". "Molto probabilmente avrebbe preso il posto di comando. Ora anche lui è morto", ha aggiunto Trump, senza però identificare l'uomo ucciso, né le circostanze della sua morte".

La caccia al successore del Califfo

Domenica, dopo l'annuncio della morte di Al Baghdadi, un alto funzionario delle Forze democratiche siriane (Fds), la milizia curda alleata degli Usa, aveva rivelato che in un secondo raid (congiunto), nel villaggio di Ain al-Baydah vicino a Jarablus, è stato ucciso anche Abu Hassan al-Muhajir, considerato il braccio destro di Baghdadi e portavoce dell'Isis. All'indomani dell'annuncio della morte di Al Baghdadi, il settimanale americano Newsweek, lo stesso che per primo ha diffuso la notizia della morte del Califfo, ha indicato in Abdullah Qardash il successore del capo dell'Isis.

Ucciso anche Abdullah Qardash

Di Qardash (il cui nome a volte viene traslitterato come Karshesh), si sa che ha un passato nel disciolto esercito iracheno di Saddam Hussein. Qardash, anche noto come Hajji Abdullah al-Afari, ad agosto era stato indicato da Al Baghdadi per guidare la sezione 'Affari Musulmani' del gruppo jihadista. Mancano ancora tutti i dettagli dell’operazione, ma di certo si tratta di un altro duro colpo all’ISIS a pochi giorni dall’uccisione del suo leader storico.