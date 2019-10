Ha coltivato una zucca dal peso di oltre 400 chili e poi l’ha usata come barca per fare un giretto in uno stagno. Protagonista è l’agricoltore americano Justin Ownby, di Cleveland (Tennessee), la cui curiosa impresa è stata ripresa dalla moglie in un video poi diffuso da Storyful.

La preparazione della zucca

Justin e sua moglie Christin hanno fatto un buco nella zucca, l’hanno svuotata e l’hanno resa adatta a “navigare”. "Mio marito andava in kayak per divertimento, così ha deciso di vedere se poteva fare kayak in questa zucca, il che è stato piuttosto divertente", ha detto Christin a Storyful.

Il seme giusto

La moglie di Justin, Christin, ha spiegato ai media locali che erano anni che il marito cercava di coltivare una zucca gigante, ma quest’anno è riuscito a ottenere un seme di una zucca da record che pesava più di 700 chili. In passato, Justin aveva provato a coltivare più zucche contemporaneamente, ma quest'anno si è concentrato solo su questa e i suoi sforzi sono stati ripagati.