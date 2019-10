La deputata americana Katie Hill è al centro delle polemiche dopo essere stata accusata di avere una relazione con una persona dello suo staff al Congresso. La politica, eletta nel 2018 in California e apertamente bisessuale, ha respinto fermamente questa accusa, ma ha invece ammesso di aver avuto un “rapporto inappropriato” con una donna che faceva parte del suo staff nella campagna elettorale precedente alla sua elezione. La vicenda è stata amplificata dalla diffusione di alcune foto private, finite sul web e su alcuni media senza il suo consenso. Intanto la House Committee on Ethics, ovvero la Commissione etica della Camera, ha annunciato che aprirà un'indagine sul caso della presunta relazione con il suo “staff member”. La stessa Commissione ha però precisato che solo perché ha aperto un'indagine non significa "che si è verificata una violazione".

L’accusa della relazione con un membro dello staff

Tutto è nato la settimana scorsa, quando un blog conservatore ha sostenuto che Katie Hill ha una relazione con una persona del suo staff, indicandola nel suo direttore legislativo. Hill ha negato questa relazione dicendo che “è assolutamente falso”. Un rapporto di questo tipo sarebbe una violazione delle regole della Camera ed è per questo che è stata annunciata l’apertura dell’indagine etica.

La relazione confermata con un’altra donna

Lo stesso blog conservatore RedState ha anche lanciato altre accuse, cioè che Katie e suo marito avevano una relazione a tre con un membro femminile della campagna elettorale di Hill. In una lettera rilasciata mercoledì, la Hill ha ammesso questa relazione: "Durante gli ultimi tumultuosi anni del mio matrimonio violento, sono stata coinvolta in una relazione con qualcuno della mia campagna. So che anche una relazione consensuale con un subordinato è inappropriata, ma io ho permesso che accadesse. Per questo mi scuso. Non desidero altro che il meglio per lei e spero che tutti rispettino la sua privacy in questo momento difficile”. La Commissione etica della Camera non sta indagando su questa seconda vicenda perché la relazione di Hill con il personale della campagna non rientra nella giurisdizione del comitato, in quanto avvenuta prima che la Hill entrasse in carica.

La polemica sulle foto private

L’articolo del blog di destra è corredato da alcune foto della deputata, inclusa una esplicita di nudo. "Le mie foto intime sono state pubblicate su Internet senza il mio consenso", ha dichiarato Hill annunciando di aver informato la polizia di Capitol Hill, che sta indagando sulla situazione e sulle potenziali violazioni legali di coloro che hanno pubblicato e distribuito le foto. "La verità è che distribuire foto intime con l'intenzione di pubblicarle è un crimine e l'autore dovrebbe essere punito nella misura massima consentita dalla legge”. Anche il Daily Mail ha pubblicato ulteriori immagini di nudo di Hill lasciando anche intendere che la politica californiana avrebbe un tatuaggio di ispirazione nazista sul suo corpo. Accusa che Hill ha negato.

La difesa di Hill

La Hill ha minacciato di fare causa al Daily Mail per le foto e le affermazioni pubblicate online dal giornale. Gli avvocati hanno chiesto di rimuoverle immediatamente ipotizzando una causa ai sensi della legge sulla vendetta della California. Ma c’è un altro risolto della vicenda. La Hill ha detto che "pettegolezzi, insinuazioni e menzogne ​​dette in questi giorni" sono parte di una "campagna diffamatoria”. Ha spiegato di essere in procinto di divorziare dal marito, Kenny Heslep. Le foto sembrano essere trapelate come parte del processo. “Sto per divorziare da un marito violento che sembra determinato a cercare di umiliarmi. Sono disgustata dal fatto che i miei avversari cerchino di sfruttare una questione così privata per fini politici ", ha dichiarato. Questo sforzo coordinato per cercare di distruggermi è spregevole e non ci riuscirà. Io, come molte donne che hanno già affrontato attacchi come questo prima, sono più forte di quelle che vogliono che io abbia paura. “

Chi è Katie Hill

Katie Hill è stata eletta al Congresso alle elezioni di midterm del 2018. La 32enne democratica ha sconfitto il candidato repubblicano in carica, Steve Knight, per rappresentare il 25esimo distretto congressuale, in California, da molti anni in mano ai repubblicani. Hill è apertamente bisessuale ed è la vicepresidente del potente comitato di sorveglianza e riforme della Camera.