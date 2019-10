Il presidente statunitense Donald Trump è incappato in una gaffe geografica. Durante un comizio a Pittsburgh ha affermato che la sua amministrazione costruirà un muro anche in Colorado. Questo Stato del Centro-Sud degli Usa però non confina con il Messico ma con un altro Stato Usa, il New Mexico.

“Costruiremo un muro in Colorado”

Durante una conferenza sull'energia a Pittsburgh, diventata un comizio elettorale, Trump ha parlato di immigrazione e ha affermato: "Sapete perché vinceremo in Nuovo Messico? Perché loro vogliono sicurezza alla frontiera" quindi "costruiremo un muro al confine del Nuovo Messico e costruiremo un muro in Colorado. Un muro magnifico, un grande muro che funziona veramente dal quale non si può passare né sopra né sotto”.

L’ironia sui social

Il governatore democratico del Colorado, Jared Polis, ha commentato: "È imbarazzante, il Colorado non è al confine col Messico. È un bene che qui da noi offriamo l'asilo a tempo pieno e gratuito ai nostri bambini, così possono imparare le basi della geografia". Le parole di Trump hanno scatenato molti commenti ironici sui social. Su Twitter, il senatore democratico Patrick Leahy, per sbeffeggiare Trump, ha pubblicato una mappa con il ‘“nuovo" confine statunitense tra il Colorado e il New Mexico.