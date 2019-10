Rotta su Gent, ma la partita è a Genk: niente match per due tifosi del Liverpool

Divisi da una lettera e da 150 chilometri. Due tifosi del Liverpool si sono diretti in Belgio, dove i Reds erano impegnati nella partita di Champions League contro il Genk, in Belgio. Peccato che siano arrivati a Gent e si siano persi il match.

Dallo stadio al pub

I due tifosi inglesi hanno visto Salah e compagni vincere 4 a 1. Ma lo hanno fatto davanti alla tv, in un pub. Insomma, non proprio una trasferta fruttuosa. La loro storia è stata ripresa dai media locali. Si sarebbero resi conto di esser nella città sbagliata solo 30 minuti prima del calcio d'inizio. Troppo poco per affrontare le due ore di viaggio che li avrebbe portati alla Luminus Arena di Genk. Oltre al dispiacere di non aver visto la vittoria sul campo, i due ci hanno anche rimesso un bel po' di soldi. Avevano infatti comprato il biglietto (da 70 euro) e speso 150 euro ciascuno per il viaggio in treno. In tutto 440 euro per vedere il Liverpool in un pub belga.

Retrocessi in Europa League

La storia però ha un lieto fine. Anche il Gent ha una squadra di calcio di buon livello. Disputa l'Europa League. Il club, venuto a sapere della disavventura, ha invitato i tifosi Reds allo stadio per la partita contro il Wolfsburg, in programma oggi, 24 ottobre. Non sarà la massima competizione europea, né ci saranno i propri beniamini da osannare. E nessuno rimborserà i 440 euro spesi. Ma è già qualcosa rispetto a un paio di birre al pub.