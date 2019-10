Il prossimo G7, in programma per giugno, sarà ospitato dal presidente americano Donald Trump e si terrà nel suo Doral Golf Club di Miami, in Florida. Ad annunciarlo è stato il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney.

Il golf club di Miami come location per il G7 del 2020

Il golf club ha aperto per la prima volta nel 1962 e il tycoon l'ha acquistato anni dopo, nel 2012, iniziando dei lavori di rinnovamento che sono durati fino al 2016. La struttura si estende per circa 3 km quadrati. Grande attesa per il G7 che si terrà qui nel 2020, dato che lo stesso Trump ha detto che il presidente Russo Vladimir Putin potrebbe essere tra gli invitati.