Hillary Clinton scende in campo a sostegno di Meghan Markle. La ex first lady Usa in un’intervista al Sunday Times, commentando la decisione di Harry di fare causa a diversi tabloid, ha difeso la moglie del principe inglese, afroamericana da parte di madre: "L'attaccano perché è 'biracial'", afferma. ”Il modo in cui viene trattata è inspiegabile, dovrebbero vergognarsi tutti", aggiunge l’esponente democratica statunitense. Dalla parte della duchessa di Sussex anche Chelsea Clinton, figlia di Hillary e Bill: "L'attaccano anche perché ha avuto il coraggio di rompere con alcune etichette reali. Ha una professione alle spalle e ha una voce che per fortuna continua ad usare”.

La decisione di Harry di fare causa ai tabloid

Il 2 ottobre Harry ha comunicato tramite il sito della coppia reale di aver intrapreso un’azione legale contro il Mail on Sunday, giornale inglese che ha pubblicato una lettera privata scritta dalla principessa al padre. “Questa azione legale arriva a causa di un prolungato e inquietante modello di comportamento da parte dei media britannici. Il contenuto di una lettera privata è stato pubblicato illegalmente in modo intenzionalmente distruttivo per manipolare voi lettori e l'agenda divisiva del gruppo di media in questione”, ha scritto in quell’occasione il duca di Sussex. “La mia più grande paura è che la storia si ripeta. Ho visto cosa accade quando qualcuno che amo viene mercificato al punto di non essere più trattato come una persona reale. Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie cadere vittimare degli stessi poteri forti”, ha poi aggiunto in riferimento alla madre Diana.