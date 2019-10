“Questa azione legale arriva a causa di un prolungato e inquietante modello di comportamento da parte dei media britannici. Il contenuto di una lettera privata è stato pubblicato illegalmente in modo intenzionalmente distruttivo per manipolare voi lettori e l'agenda divisiva del gruppo di media in questione". Il principe Harry spiega così la denuncia fatta pervenire al Mail on Sunday dopo la pubblicazione di alcuni passaggi di una lettera privata di Meghan scritta al padre. "Oltre alla pubblicazione illegale di questo documento privato - continua - Vi hanno intenzionalmente fuorviato omettendo strategicamente paragrafi selezionati, frasi specifiche e persino parole singolari per mascherare le bugie che avevano perpetrato per oltre un anno”.

“La mia più grande paura è che la storia si ripeta”

In un altro passaggio del comunicato stampa apparso sul nuovo sito internet dedicato alla coppia reale, Harry sottolinea il motivo della denuncia. “La mia più grande paura è che la storia si ripeta. Ho visto cosa accade quando qualcuno che amo viene mercificato al punto di non essere più trattato come una persona reale. Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie cadere vittimare degli stessi poteri forti”. Il riferimento alla madre Diana è diretto, anche senza nominarla di persona. Da parte del tabloid non è ancora arrivata una risposta formale, mentre la coppia non ha pubblicato la notizia sui propri profili social, dove sta ampiamente documentando il viaggio in Sudafrica.