Una sparatoria è avvenuta in una chiesa a Pelham, in New Hampshire, a 50 chilometri da Boston. Testimoni sul posto parlano di una massiccia presenza di ambulanze e forze dell’ordine, intervenute dopo un’allerta. La sparatoria è avvenuta in una chiesa pentecostale in Bridge Street, intorno alle 10 del mattino (ora locale). Secondo la Cbs, un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della chiesa. Diverse fonti segnalano che il presunto aggressore è già stato fermato.

Incertezza su eventuali vittime

Il profilo Twitter Rockingham Alerts, che diffonde notizie sulla contea in cui si trova la cittadina, ha scritto: “Diverse persone colpite in una chiesa, richiesta di ambulanze”. Ma ancora non ci sono conferme ufficiali sul fatto che ci siano vittime. Secondo alcune fonti, ci sarebbe almeno un ferito, già trasportato in ospedale. Mentre WMUR-TV riporta che il County attorney locale ha riferito che said non ci sarebbero vittime. Nella chiesa era in corso - secondo quanto emerge dal calendario degli appuntamenti - un incontro nell'ambito del mese dedicato alla lotta alla violenza domestica, ma anche una funzione per un "ministro della chiesa" morto pochi giorni fa.

Data ultima modifica 12 ottobre 2019 ore 18:25