Il Giappone si prepara all’arrivo del tifone Hagibis: dovrebbe toccare terra domani - sabato 12 ottobre - sulle coste orientali del Paese, ma già da stasera sono previste forti piogge nell'est dell'arcipelago. I servizi ferroviari e i voli sono stati sospesi nel weekend. Annullati o rinviati anche eventi sportivi come la partita di rugby tra Italia e Nuova Zelanda e le qualifiche del Gp di Suzuka di F1.

Governo avverte: possibili crolli per forte vento

Hagibis è classificato come tifone di categoria 5: è il 19esimo della stagione ed è considerato il più potente da inizio anno. Sono previsti dei forti venti, che dovrebbero soffiare a una velocità massima di 216 chilometri orari. Il governo giapponese ha avvertito la popolazione della possibilità di crolli di case in alcune aree del Giappone centrale e dell'area metropolitana di Tokyo. I meteorologi, nelle 24 ore tra sabato e domenica mattina, si attendono fino a 800 millimetri di pioggia nella regione di Tokai e fino a 600 mm nella regione di Kanto-Koshin. Il tutto prima del previsto passaggio di Hagibis a est di Hokkaido, nel pomeriggio di domenica.

Sospesi treni e aerei

I servizi di treni ad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya sono stati sospesi per domani, mentre sono stati limitati a sei quelli tra Nagoya e Shin-Osaka. Nel fine settimana cancellate anche gran parte delle corse dei servizi ferroviari nell'area metropolitana di Tokyo. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per sabato, la maggior parte dei voli in partenza e in arrivo sugli aeroporti della capitale giapponese e una decisione simile è stata presa anche da Japan Airlines.

Eventi sportivi annullati o spostati

L'arrivo del tifone Hagibius ha cambiato anche l’agenda sportiva. Gli organizzatori della Coppa del mondo di Rugby sono stati costretti a eliminare dal programma due incontri che si sarebbero dovuti tenere a Yokohama e Toyota City: Inghilterra-Francia e l'Italia contro i campioni del mondo della Nuova Zelanda. Cambia anche il programma della Formula 1: sabato si ferma tutto, le qualifiche sono state spostate a domenica alle 10 locali (le 3 del mattino in Italia) e il Gran Premio di Suzuka dovrebbe scattare alle 7.10 italiane.