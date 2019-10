La partita tra Italia e gli All Blacks della Nuova Zelanda - quarto e ultimo turno della poule B dei Mondiali di Rugby in programma sabato a Toyota - è stata annullata dagli organizzatori per "ragioni di sicurezza e pubblica incolumità", a causa del previsto arrivo, nel fine settimana, sulla città e sull'isola nord del Giappone, del tifone Hagibis, provenien te dalle Filippine.

Pareggio e 2 punti a squadra

L'epicentro è previsto per le 18 di sabato e agli abitanti è stato suggerito di non uscire di casa. Il match degli azzurri contro gli All Blacks verrà archiviato come pareggio con 2 punti per ciascuna squadra. Per lo stesso motivo è stata annullata anche Inghilterra-Francia, che doveva disputarsi a Yokohama, ed è a rischio il Gran Premio el Giappone di F1 in programma domenica a Suzuka.