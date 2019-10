Un’onda gigante, alta decine di metri, con numerosi surfisti pronti a cavalcarla. L’onda però è talmente grande che sorprende i ragazzi e nessuno di loro riesce nell’impresa di attraversarla con la tavola sotto i piedi. Un momento spettacolare, che poteva rivelarsi tragico, catturato dal fotografo Aaron Lieber lo scorso 23 maggio nelle acque al largo dell'isola di Tahiti, nella Polinesia francese. Il video è stato pubblicato da lui stesso sul suo profilo Instagram e successivamente ripreso da Storyful.

"Raramente ho visto onde così grandi"

A raccontare l’onda è stato lo stesso Lieber, che lavora generalmente proprio come regista e fotografo di surfisti professionisti e competizioni di alto livello: "Ero lì per per catturare momenti come questo. Il mare era calmo poco prima dell'onda, ma in quel momento tutti sono stati colti alla sprovvista perché era molto più grande delle altre che si erano create". Poi ha aggiunto: "Nel corso degli anni ho visto alcune onde come questa, ma non succede spesso. È sempre davvero emozionante quando riesci a catturare un momento come questo".