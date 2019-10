Bambino di 9 anni partecipa a una 5 km e per sbaglio vince una 10

Quando la mamma non lo ha visto arrivare al traguardo dei 5 km ha iniziato a preoccuparsi, perché i bambini solitamente più lenti di lui avevano già concluso la corsa. Ma lui il traguardo lo aveva tagliato, quello della gara dei 10 km. E' succcesso in Minnesota, negli Stati Uniti, dove Kade Lovell, 9 anni, che stava partecipando per la categoria dei più piccoli alla gara Francis Franny Flyer, è andato avanti nel percorso per un'indicazione errata di un volontario di gara, riuscendo a conquistare il primo posto nella competizione dei più grandi.

"Mi hanno detto di andare dritto e l'ho fatto"

Heather Lovell, la mamma, ha chiamato i soccorsi quando non ha visto il figlio tagliare il traguardo, chiedendo a tutti di cercarlo. Poi un concorrente della 10 km ha chiamato e ha detto: “Qui c’è un bambino di 9 anni che sta correndo insieme a noi”, ha spiegato al telefono. Kade non solo ha corso con loro, ma ha vinto, chiudendo con un tempo di poco più di 48 minuti, staccando di oltre un minuto il concorrente di 45 anni arrivato secondo nella categoria maschile. Kade ha spiegato che una donna gli ha indicato la via a pochi metri dal traguardo dei 5 km: “Mi ha detto di andare dritto e io ho continuato"