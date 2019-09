I popolari di Sebastian Kurz vincono con ampio margine le elezioni politiche in Austria, crolla l'ultradestra, calano i socialdemocratici. Sono questi i dati che emergono dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi. La Oevp vola intorno al 37%, in seconda posizione la Spoe al 22%, davanti ai populisti dell'Fpoe con circa il 16% (che risentono dello scandalo Ibiza-gate). Dopo la debacle del 2017, tornano in Parlamento i Verdi (circa 14%). Mentre i liberali Neos sono intorno al 7%. L'affluenza è in calo, ma resta comunque al 76,6%: alle Politiche del 2017 aveva votato l'80% degli aventi diritto.

Salgono i popolari di Kurz, crolla l’ultradestra della Fpoe

Rispetto al 2017, l'ultradestra della Fpoe è in caduta libera e perde 10 punti. I popolari di Kurz ne guadagnano più di 5. I socialdemocratici Spoe, pur arrivando secondi, scendono di oltre 4 punti rispetto a due anni fa. Tra i vincitori di questa tornata elettorale ci sono invece i Verdi, che dopo una legislatura fuori dal Parlamento tornano nel Nationalrat con circa il 14%, riconquistando oltre 10 punti. Anche i liberali Neos salgono di circa 2 punti.

Ora il rebus governo

Kurz, giovane leader dei popolari ed ex cancelliere, era dato per favorito ma adesso può vantare il più grande distacco tra primo e secondo partito dal dopoguerra: circa il 15% sulla Spoe. La vera incognita, comunque, sta nel trovare una maggioranza duratura. Dopo la debacle, l'Fpoe è già con un piede all'opposizione. "Il nostro partito necessita di una ripartenza. Di certo non posso suggerire di continuare sulla strada del governo, non alla luce di questo risultato", ha detto a caldo il segretario generale del partito Harald Vilimsky. Con la probabile uscita di scena dal tavolo di governo della Fpoe, quindi, ora Kurz ha due opzioni: una Grosse Koalition con i socialdemocratici, che risultano al secondo posto, oppure una maggioranza con i Verdi. Quest'ultima sarebbe una novità assoluta a livello nazionale, ma già collaudata nel Land Tirolo.

Voto anticipato dopo lo scandalo Ibiza-gate

Circa 6,4 milioni di austriaci sono stati chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento dalle 7 alle 17. Il voto anticipato si è reso necessario la scorsa primavera, dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo Ibiza-gate che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe. Scandalo scoppiato dopo la pubblicazione del video dell'incontro dell'allora leader dei liberalnazionali Heinz Christian Strache con una sedicente oligarca russa in una villa a Ibiza. Il Paese, nel frattempo, è stato guidato dal governo tecnico della ex presidente della Corte Costituzionale Brigitte Bierlein.