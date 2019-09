Doppia scossa di terremoto a Istanbul. Una scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata nella tarda mattinata e avvertita nitidamente dalla popolazione in tutta la metropoli sul Bosforo. Molta gente è scesa in strada in preda al panico, secondo quanto testimonia l'Ansa sul posto, ma non si segnala al momento alcun ferito. Poco dopo si è verificata un'altra scossa di magnitudo 4.1, mentre solo due giorni fa un altro forte terremoto aveva interessato la zona. Il sindaco Ekrem Imamoglu segue gli sviluppi della situazione dal centro di coordinamento della protezione civile locale (Akom).

Crollato minareto, domani scuole chiuse

Da quanto si apprende, l'unico danno rilevante registrato finora è la caduta della punta di un minareto in una moschea di Avcilar, sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo. Domani le scuole di primo e secondo grado resteranno chiuse. La misura è stata decisa dalle autorità locali in via prudenziale. La scossa più forte è avvenuta peraltro in coincidenza con l'uscita di molti studenti dalle classi, provocando scene di panico.

Le due scosse

La prima scossa, secondo la protezione civile turca (Afad), è stata di magnitudo 5.8 con un epicentro a 7 km di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri, nella periferia europea della metropoli sul Bosforo. Poco dopo se ne è avvertita una seconda, di magnitudo 4.1.

Attivata Unità di crisi della Farnesina

L'Unità di crisi della Farnesina monitora attentamente la situazione insieme al Consolato d'Italia a Istanbul, dopo la scossa di terremoto avvertita nella città sul Bosforo. Lo rende noto in un tweet il ministero degli Esteri che per eventuali segnalazioni invita a contattare la Sala Operativa dell'Unità di crisi.