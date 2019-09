Viaggiare in aereo seduti lontano da bambini che potrebbero piangere o fare rumore per tutto il viaggio? Adesso con la Japan Airlines è possibile. La compagnia, infatti, ha introdotto una nuova funzionalità nel suo sistema di prenotazione dei posti: sulla mappa, prima di scegliere il proprio sedile, appare un’icona “bambino” che mostra dove sono seduti i passeggeri che viaggiano con piccoli fino a 2 anni.

L'icona avverte della presenza di bambini fino a 2 anni

L’icona con la faccia del bebè, come spiega il sito di Japan Airlines, “consente agli altri passeggeri di sapere che un bambino potrebbe essere seduto lì”. Tuttavia, la compagnia avverte che in alcuni casi ci si potrebbe comunque ritrovare vicino a un minore. L’icona, ad esempio, non appare se si tratta di un biglietto premio o se il posto è stato prenotato attraverso un sito diverso da quello ufficiale. I posti prenotati potrebbero cambiare, poi, quando all'ultimo momento c’è la sostituzione dell'aeroplano.

Su Twitter favorevoli e contrari

Su Twitter, le reazioni al nuovo strumento di Japan Airlines sono state diverse. Come raccontano Bbc e Cnn, c’è chi ha ringraziato la compagnia per non essersi fatto 13 ore di viaggio vicino a bambini urlanti e chi ha chiesto anche alle altre società di prevedere una cosa simile. Ma c’è anche chi ha esortato tutti a essere più tolleranti verso i piccoli e, nel caso, a mettersi delle cuffie per cancellare il rumore.