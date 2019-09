Costerà 50 miliardi di euro il nuovo pacchetto di misure per il clima varato oggi a Berlino. Lo riporta la Sueddeutsche Zeitung. La coalizione al governo in Germania - ribattezzata Grosse Koalition - non farà nuovi debiti e manterrà il pareggio di bilancio anche nel varare il provvedimento che si propone di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La somma dei 50 miliardi sarà resa disponibile entro il 2023, rende noto ancora la Sueddeutsche Zeitung. Dopo 18 ore di trattativa è stato messo a punto un "pacchetto solido e ben calibrato", riferiscono fonti di governo. A fronte di un aumento dei prezzi di diesel e benzina e dei costi sulle emissioni di gas serra degli edifici, la tassa sull'elettricità verde sarà ridotta a partire dal 2021, riferisce Dpa.

Benzina e diesel più cari dal 2021 di tre cent

Tra le misure previste - come riporta sempre Dpa -, l’introduzione dal 2021 del sistema del commercio dei certificati di emissione, come in Ue. Dal 2021 inoltre la benzina e il diesel saranno più cari di 3 centesimi mentre dal 2026 di 10 centesimi al litro. I vertici della coalizione di governo hanno anche trovato un accordo sul divieto di installazione del riscaldamento a gasolio a partire dal 2025. Chiunque sostituisca un vecchio impianto a gasolio con un modello più eco-compatibile avrà un sostegno per coprire il 40% dei costi. Sono poi previsti aumenti dell'iva sui biglietti aerei e diminuzioni sulle tariffe ferroviarie a partire dal primo gennaio 2020.

Aumentano le detrazioni per i pendolari

Per compensare gli aumenti del carburante è previsto un aumento delle detrazioni fiscali a favore dei pendolari. L'aumento delle detrazioni sarà di 5 centesimi per chilometro dal 2021. In futuro, 35 centesimi invece di 30 centesimi per chilometro saranno deducibili dalle tasse.