California, una famiglia trova un puma nel bagno di casa. VIDEO

Una famiglia californiana ha trovato un puma disteso all’interno del bagno di casa. L’episodio, che è avvenuto lunedì sera ed è stato riportato dal Guardian, ha avuto luogo nel deserto di Sonora, alle pendici della Sierra Nevada, a 80 km circa dal Parco Nazionale di Yosemite. Secondo il racconto di Andrea Benson, un sergente della contea di Tuolumne, il felino è entrato nell’abitazione attraverso la porta di ingresso. Dopo aver notato la presenza della famiglia, è corso fino al bagno: a quel punto, gli inquilini, superato lo shock, lo hanno chiuso dentro e hanno chiamato i soccorsi.

Una foto del puma scattata dall'Ufficio dello sceriffo della Contea di Tuolumne (Foto Facebook)

La fuga dell’animale

Poco dopo, sono arrivati il dipartimento dello sceriffo e il dipartimento statale per la fauna selvatica. Dopo aver scattato alcune foto del puma, hanno rotto la finestra del bagno tentando quindi di convincere l’animale a uscire. "Gli agenti hanno battuto sul muro per attirare la sua attenzione, e hanno indicato con una la luce l’area della finestra per mostrare che c'era un percorso per fuggire - ha spiegato Benson - Alla fine si è convinto a saltare fuori”. Il puma è così riuscito a scappare nel deserto.

Molto rare le interazioni con l’uomo

"Ha ricevuto una denuncia per irruzione prima di essere rilasciato", ha scritto con ironia l'ufficio dello sceriffo su Facebook. Secondo Patrick Foy, un capitano della divisione delle forze dell'ordine del servizio faunistico, quell’area della California è il cuore dell'habitat dei puma. Tuttavia, le interazioni con l’uomo sono molto rare. "La maggior parte dei puma sta alla larga dalle persone", ha detto Foy. "Sono sempre alla ricerca di cibo, ma in genere non entrano nelle case”.