Cinque vittime in due giorni. È questo il bilancio, ancora provvisorio, delle devastanti inondazioni nel Sud-Est della Spagna, dove si registrano anche migliaia di evacuati: nella zona di Orihuela, per l'esondazione del fiume Segura, sono almeno 3.500 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa (FOTO).

Le vittime delle inondazioni

Uno dei corpi trovati senza vita è quello di un uomo nella zona di Redovan, a circa 50 chilometri a Sud-Ovest della città di Alicante, come riferito da un portavoce delle forze di soccorso. Tra le altre vittime, c'è anche un anziano che nella zona di Almeria è rimasto intrappolato nella sua auto mentre attraversava un "tunnel inondato dall'acqua in pochi minuti". Un poliziotto era riuscito a salvare altre due persone che si trovavano nel veicolo. Il 12 settembre altre due persone, un uomo di 61 anni e la sorella di 51, erano morte nelle inondazioni dopo essere state trascinate via dall'acqua all'interno della loro auto nel villaggio di Caudete, in Castiglia-La Mancha. Situazione critica anche nella piccola città di Redovan, dove molti degli 8.000 abitanti si sono ritrovati l'acqua fino alle ginocchia, e dove molte case si sono allagate.

Forze di sicurezza e militari mobilitati per l'emergenza

In totale, per le inondazioni, sono state chiuse almeno 74 strade, come ha riferito il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ai giornalisti, parlando di una "situazione drammatica". Circa 3.000 membri delle forze di sicurezza o militari sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. Forti disagi registrati anche all'aeroporto della città di Murcia, rimasto chiuso per tutta la giornata del 13 settembre. "La situazione rimane critica. Chiedo per favore che nessuno esca dalle nostre case", ha detto alla televisione pubblica il presidente della regione di Murcia, Fernando Lopez Miras.