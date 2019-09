Una donna e un bambino sono stati salvati dalla Guardia Civil spagnola in due differenti operazioni di recupero delle persone, rimaste isolate o in pericolo, a causa delle inondazioni nel sud-est della Spagna (FOTO). Sul proprio profilo il corpo militare sta aggiornando la popolazione e pubblicando video delle operazioni di soccorso, alcune delle quali particolarmente difficili.

Bimbo salvato dalla furia dell'acqua

Un bambino è stato recuperato da un elicottero della Guardia Civil. Un membro dell'equipaggio si è calato dal mezzo, mentre era ancora in volo, e ha salvato il piccolo che era stato trascinato via dalla corrente. Il video è poi stato pubblicato su Twitter.

Il salvataggio di una donna

A La Fortuna, un comune nella comunità autonoma di Murcia, è stata salvata una donna rimasta isolata e circondata dall'acqua. I soccorritori si sono calati dall'elicottero e l'hanno fatta salire nel mezzo. Nel tweet si legge: "Non c'è pista? Non importa. Che si trova sul fiume che sta crescendo? Non importa. Che dobbiamo giocarcela? Non importa. Grandi i soccorritori e l'equipaggio".

Forze di sicurezza e militari mobilitati per l'emergenza

In totale, per le inondazioni, sono state chiuse almeno 74 strade, come ha riferito il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ai giornalisti, parlando di una "situazione drammatica". Circa 3.000 membri delle forze di sicurezza o militari sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso. Forti disagi registrati anche all'aeroporto della città di Murcia, rimasto chiuso per tutta la giornata del 13 settembre. "La situazione rimane critica. Chiedo per favore che nessuno esca dalle nostre case", ha detto alla televisione pubblica il presidente della regione di Murcia, Fernando Lopez Miras.